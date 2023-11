‘Pai da internet brasileira’ e entidades pedem mudanças na regulação da IA

VEJA Mercado em Vídeo

A reação à reforma tributária, o tombo da Casas Bahia e entrevista com Luiz Fernando Figueiredo

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados entre perdas e ganhos na manhã desta quinta-feira, 9. No campo internacional, o presidente do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, pouco falou sobre política monetária em discurso, mas volta a falar em público nesta quinta. No Brasil, o Senado aprovou em plenário a reforma tributária por um placar de 53 a 24. O novo texto prevê regimes especiais e alíquotas menores a uma série de setores da economia. Agora, a matéria volta para apreciação da Câmara. No campo corporativo, o Grupo Casas Bahia reportou um prejuízo de 836 milhões de reais no terceiro trimestre, número 311% pior em relação ao mesmo período de 2022. Diego Gimenes entrevista Luiz Fernando Figueiredo, presidente do conselho da Jive Investments e ex-diretor do Banco Central.