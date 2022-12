Pagamentos digitais crescem 74% para investimentos em educação em 2022

Os pagamentos digitais para instituições de ensino cresceram 74,6% no primeiro semestre de 2022, na comparação com o mesmo período do ano passado. Devido às rematrículas, junho têm a maior diferença de compras no comparativo com 2022. Os números de levantamento da Visa mostram um aumento de 119% nos investimentos em educação no mês.

A quantidade média de transações presenciais em serviços de educação também aumentaram 93%, enquanto as transações online na mesma categoria aumentaram 41,4% durante o mesmo período.

São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Paraná são os estados com maior quantidade de transações digitais no segmento de educação. Apenas em São Paulo, o aumento foi de 87,2% na análise dos primeiros semestres de 2021 e 2022.