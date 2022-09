Paes vai ao CNJ para afastar Marcelo Bretas da magistratura

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, acionou o CNJ nesta segunda para pedir que o órgão responsável por fiscalizar a magistratura no país abra um processo disciplinar contra o juiz federal Marcelo Bretas, que conduziu as investigações da Lava-Jato no estado.



Paes cita, como argumento, episódios relacionados às eleições de 2018 em que o juiz teria atuado para prejudicá-lo a três dias do primeiro turno da eleição em benefício de Wilson Witzel.

Além da abertura de processo, Paes pede que o órgão afaste liminarmente Bretas de suas funções na Sétima Vara Federal do Rio.



O caso está nas mãos do corregedor nacional de Justiça, o ministro do STJ Luís Felipe Salomão.