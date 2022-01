Paes vai a SP ver Lula e Freixo diz que não abre mão da candidatura

Eduardo Paes (PSD) estará neste domingo com Lula em São Paulo no evento do Grupo Prerrogativas. Os dois terão um encontro reservado do qual também participará o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, o petista André Ceciliano.

Segundo aliados, os três devem conversar sobre o panorama eleitoral para o Rio no ano que vem. Paes tenta o apoio de Lula ao seu concorrente ao Palácio Guanabara em 2022, o atual presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. Segundo o Radar apurou, a audiência teria sido pedida pelo carioca.

Já André Ceciliano tem interesse em se candidatar ao Senado, mas tem dito que dará prioridade à composição que faça mais sentido para a campanha do ex-presidente do PT. Se precisar ceder em nome de uma possível aliança, Ceciliano disse que pode concorrer a deputado federal.

Pessoas próximas a Paes dizem que ele defenderá na reunião que Lula apoie um único candidato no Rio, no caso Santa Cruz. Seria uma condição também para que o prefeito pedisse votos para o petista no ano que vem.

Esse possível acordo significaria que Lula não subiria no palanque do deputado Marcelo Freixo (PSB), que hoje é o nome que aparece na frente de todas as pesquisas eleitorais para o governo do Rio.

Freixo também estará no evento em São Paulo e não deve participar do encontro reservado de Lula com o prefeito do Rio, mas o deputado já tem uma agenda com o petista marcada para a próxima segunda.

A avaliação do grupo de Paes é a de que apesar de ir ao segundo turno, Freixo não venceria o atual governador Cláudio Castro (PL), que tem a máquina para concorrer à reeleição, uma aliança ampla de partidos em seu projeto e o apoio de Jair Bolsonaro e sua família.

Rivais de Freixo no campo progressista dizem ainda que a sua candidatura tem pouca condição de expandir, no segundo turno, para o eleitorado fora do espectro da esquerda e da centro-esquerda, correntes que não são majoritárias entre os eleitores do estado do Rio.

Esses argumentos, contudo, não convencem Freixo, que tem circulado pelo estado e conversado com lideranças políticas de campos diferentes do seu. O deputado tem atualmente a promessa de apoio de Lula e durante suas andanças de pré-campanha tem tido a companhia de políticos do PT, já que o PSB não tem uma estrutura partidária tão forte no estado.

As conversas para o ano que vem, como se sabe, ainda estão no início e muita coisa pode mudar. Paes e Lula têm uma boa relação. Freixo é hoje mais próximo de Lula e do petismo em geral, sobretudo de Fernando Haddad em São Paulo e de quadros do partido no Rio, como Tainá de Paula, Benedita da Silva e Lindbergh Farias.

A aliados, Freixo já mandou o recado: “é zero” a chance de retirar a sua candidatura ou de aceitar abrir mão do apoio de Lula no ano que vem.