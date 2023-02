Pacheco vai receber representante do governo de Joe Biden para o Clima

Chefe do Legislativo, Rodrigo Pacheco terá encontro com o representante do governo de Joe Biden para o Clima, John Kerry, em Brasília, depois do Carnaval. Os americanos querem garantir o bom uso do dinheiro que será doado pelo país ao Fundo Amazônia e Pacheco, por sua posição no debate ambiental, tornou-se uma espécie de avalista de Lula perante o governo Biden.

Em palestra recente para investidores em São Paulo, Pacheco se disse convencido que o Brasil precisa demonstrar ao exterior que tem compromisso com o combate ao desmatamento ilegal que, segundo ele, é o ponto fulcral da falta de credibilidade do país.

Além de Kerry, Pacheco também receberá a nova embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Bagley. A conversa será no dia 28.