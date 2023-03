Pacheco vai chamar ministros de Lula para um grande debate no Congresso

Depois da viagem de Lula à China, Rodrigo Pacheco fará um grande evento no Senado. Quer reunir Fernando Haddad, Simone Tebet, Geraldo Alckmin e outros ministros do governo para debater a agenda econômica — ainda pendente de apresentação pelo Planalto — e destravar de vez as pautas no Congresso.

A ideia de Pacheco é incluir o setor produtivo (CNI, Fiesp e outras entidades) nas discussões e permitir que os congressistas também tirem suas dúvidas sobre as propostas.

Pacheco espera receber no próximo mês a lista de prioridades do Planalto para o Parlamento.