Pacheco segue Lira, ignora Novo e bloco do PT no Senado ganha vaga na CPMI

Rodrigo Pacheco decidiu que o Novo não tem direito a uma das vagas do Senado da CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro. Em vez de ficar com o PL, que hoje forma um bloco com o Novo, o 16º e último assento da Casa na comissão foi para o bloco com PSD, PT e PSB.

Na Câmara, Arthur Lira já havia ignorado os três deputados do Novo ao dizer que, por não fazerem jus a uma liderança partidária, não poderiam entrar no cálculo que define quantos membros cada bancada indica para a CPI mista.

O presidente do Senado tomou a decisão ao responder a (e rejeitar) uma questão de ordem do líder da oposição na Casa, Rogério Marinho (PL-RN), e da deputada Adriana Ventura (Novo-SP).

Com isso, ficou definida assim a distribuição de vagas na CPMI:

Câmara

Bloco União Brasil, PP, PDT, PSB, Solidariedade, Avante, Patriota e PSDB-Cidadania – 5 vagas ;

Bloco MDB, PSD, Republicanos, Podemos/PSC – 4 vagas ;

PL – 3 vagas ;

Federação PT/PCdoB/PV – 3 vagas ;

Federação PSOL/Rede – 1 vaga .

Senado

Bloco Democracia (MDB, União Brasil, PDT, Podemos, PSDB) – 6 vagas;

Bloco Resistência Democrática (PSD, PT, PSB, Rede) – 6 vagas ;

Bloco Vanguarda (PL, Novo) – 2 vagas ;

Bloco Aliança (PP, Republicanos) 2 vagas .