Pacheco segue Ibaneis e revoga obrigatoriedade de máscaras no Senado

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu desobrigar o uso de máscaras nas dependências do Senado. Para tomar a medida considerou o decreto do governador Ibaneis Rocha que derrubou a necessidade da proteção facial em locais fechados do Distrito Federal, na semana passada.

O ato, que foi publicado e já entra em vigor nesta segunda-feira, revogou a determinação que obrigava o uso de máscaras em todos os espaços do Senado, adotada em maio de 2020, no início da pandemia da Covid-19.