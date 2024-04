Pacheco se reúne com advocacia do Senado para discutir decisão de Zanin

Rodrigo Pacheco vai se reunir logo mais, às 11h30, com consultores legislativos e a advocacia do Senado para tratar da decisão do ministro Cristiano Zanin, do STF, que suspendeu trechos da lei que prorrogou a desoneração da folha de empresas e prefeituras, na noite desta quinta. O encontro acontecerá na residência oficial do presidente do Senado.

O pedido foi apresentado por Lula ao Supremo, contra uma norma aprovada pela maioria do Parlamento, o que reforçou o atrito com o Congresso. Logo após a decisão, Pacheco divulgou nota na qual disse que “o governo federal erra ao judicializar a política e impor suas próprias razões, num aparente terceiro turno de discussão sobre o tema da desoneração da folha de pagamento”.

“Respeito a decisão monocrática do ministro Cristiano Zanin e buscarei apontar os argumentos do Congresso Nacional ao STF pela via do devido processo legal. Mas também cuidarei das providências políticas que façam ser respeitada a opção do Parlamento pela manutenção de empregos e sobrevivência de pequenos e médios municípios. Amanhã, no primeiro horário, me reunirei com a consultoria e a advocacia do Senado para tratar do tema. Uma reunião de líderes do Senado também será convocada extraordinariamente”, afirmou o presidente do Congresso.