Pacheco recebe governadores para discutir negociação da dívida dos estados

O presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, deve receber governadores no início da tarde desta terça-feira para apresentar o projeto sobre a renegociação da dívida dos estados, discutido na semana passada com o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan.

Foram convidados para o encontro os representantes de Minas Gerais (Romeu Zema), Goiás (Ronaldo Caiado), São Paulo (Tarcísio de Freitas), Rio de Janeiro (Cláudio Castro) e Rio Grande do Sul (Eduardo Leite).

No último dia 13 de junho, Pacheco declarou em entrevista coletiva que gostaria de conversar com o presidente Lula e governadores, na semana seguinte, sobre uma proposta para renegociar as dívidas dos estados com a União, que tem Minas Gerais como um dos principais interessados.