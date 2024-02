Pacheco pede que Lula se retrate de fala sobre Israel e Hitler

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), pediu em discurso nesta terça-feira uma retratação e um pedido de desculpas de Lula por ter comparado as mortes de civis palestinos em Gaza em bombardeios de Israel na guerra contra o Hamas ao extermínio de judeus pelo regime nazista comandado por Adolf Hitler.

“Não podemos compactuar com as afirmações que compararam a ação militar que está ocorrendo na região neste momento com o Holocausto”, disse Pacheco.

“Estamos certos de que essa fala equivocada não representa o verdadeiro propósito do presidente Lula, que é um líder global conhecido por estabelecer diálogos e pontes entre as nações, motivo pelo qual entendemos que uma retratação dessa fala seria adequada, pois o foco das lideranças mundiais deve estar na resolução do conflito entre Israel e Palestina”, acrescentou.