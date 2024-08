Pacheco pede “celeridade” em investigação sobre causa de queda de avião

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), manifestou solidariedade aos familiares e amigos dos passageiros e tripulantes do avião da VoePass (antiga Passaredo) que caiu nesta sexta em Vinhedo (SP).

“Que as causas do acidente sejam identificadas com celeridade e que os familiares recebam todas as informações necessárias neste momento difícil para todos”, afirmou Pacheco em nota à imprensa.