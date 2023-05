Pacheco manda retirar grades que cercam Congresso desde o 8 de Janeiro

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), determinou a retirada das grades que, desde os atos antidemocráticos do 8 de Janeiro, cercavam o Congresso Nacional.

A decisão de Pacheco repete a ordem do presidente Lula, que mandou retirar estrutura semelhante no Palácio do Planalto. As grades na sede do Executivo, no Supremo e na Praça dos Três Poderes tinham sido instaladas, pela primeira vez, em 2013 para reforçar a segurança em meio a protestos contra a então presidente Dilma Rousseff.

Porém, diferentemente do Planalto, que mantinha gradis fixos, no Congresso as estruturas são móveis e podem ser recolocadas no lugar, caso a Polícia Legislativa detecte, com antecedência, alguma manifestação ou que seja comunicada sobre algum protesto. A colocação de gradis, no entanto, não impede que o cidadão tenha franco acesso ao Congresso em dias sem manifestações.