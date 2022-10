Pacheco espera duas horas na fila para votar em Belo Horizonte

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 2 out 2022, 15h48 - Publicado em 2 out 2022, 15h35

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, esperou cerca de duas horas para votar em uma escola, no bairro São Bento, em Belo Horizonte. O parlamentar escolheu a hora do almoço para ir ao seu local de votação.

A grande fila se formou porque uma outra zona eleitoral teve de ser fechada pelo TRE e a seção do senador acumulou mais eleitores do que o previsto. Pacheco comentou a inusitada espera.

“Vale a pena pela democracia”, disse ao Radar.