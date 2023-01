Pacheco entrega à PGR ações contra invasores do Congresso já identificados

O presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, vai se reunir em instantes, ao meio-dia, com o procurador-geral da República, Augusto Aras, para entregar representações contra invasores que já foram identificados nos atos de vandalismo nas dependências da sede do Legislativo, no último domingo. O encontro vai acontecer na PGR, em Brasília.

Na reunião com Aras, Pacheco afirmou que a representação, com os nomes dos alvos, foi mantida sob sigilo no âmbito do Senado, que pode ser retirado pela Procuradoria.