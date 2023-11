Pacheco e Silveira apresentam a Zema plano de recuperação para MG

Depois de alinharem com Lula, nesta terça, um plano de recuperação fiscal para Minas Gerais, o chefe do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, vão conversar com o governador mineiro, Romeu Zema, para tratar do tema.

Zema defende um Regime de Recuperação Fiscal que envolve congelamento de salários e outras medidas impopulares aos mineiros e que, na avaliação de Silveira e Pacheco, não resolvem a crise da dívida do estado, hoje em mais de 160 bilhões de reais.

O plano aprovado por Lula envolve ainda estudos da equipe de Fernando Haddad, na Fazenda, mas prevê a rediscussão do valor da dívida, transferência para a União de ativos do Estado, cessão de créditos judiciais de Minas Gerais para a União, entre outros dispositivos.