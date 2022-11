Pacheco e senadores debatem nesta terça o texto da PEC da Transição

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e os líderes partidários da Casa têm reunião marcada nesta terça-feira para debater a PEC da Transição. O projeto quer abrir espaço no Orçamento para o pagamento de 600 reais a beneficiários do programa de transferência de renda, que será rebatizado de Bolsa Família, em 2023.

A reunião foi revelada pelo senador Randolfe Rodrigues nesta segunda no CCBB, sede do gabinete de transição em Brasília. A proposta busca quer garantir o atual valor do auxílio pelos próximos quatro anos, pelo menos.

No momento da reunião coordenada pelo presidente do Senado, o texto da PEC já deve estar pronto, segundo Randolfe. O senador Davi Alcolumbre, antecessor de Pacheco na presidência da Casa e chefe da CCJ, é um dos parlamentares com quem a equipe de transição tem conversado e deve participar da reunião.

Atrelado ao debate sobre a PEC, o texto do Orçamento de 2023, sob relatoria de Marcelo Castro, também está próximo da redação final. Sem mencionar o teto de gastos, mas com destaque ao “equilíbrio fiscal”, Castro defendeu no domingo o pagamento do Bolsa Família sem condicionantes como uma medida de combate à fome.

“Não podemos deixar sem o benefício as 21,6 milhões de famílias, que estão na faixa de pobreza, passando fome no Brasil, que é o 3° maior produtor de alimentos do mundo. Isso é vergonhoso!”, afirmou o senador do MDB no Twitter.