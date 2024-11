Pacheco e Caiado confirmam presença no Brazil Economic Forum em Zurique

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), confirmaram presença no Brazil Economic Forum em Zurique, na Suíça, que acontecerá em 23 de janeiro do ano que vem.

Promovido por VEJA e pelo Lide, o evento será realizado pelo segundo ano, logo após o Fórum Econômico Mundial, em Davos.

A conferência reunirá lideranças e investidores do Brasil e da Suíça para debater sobre economia, sustentabilidade e futuro.