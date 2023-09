Pacheco e Barroso discutem a relação entre Congresso e STF

Rodrigo Pacheco e o ministro Luis Roberto Barroso conversaram nesta semana. O presidente do Senado e do Congresso reforçou a necessidade de “melhorar o alinhamento” e a “separação dos Poderes” entre o Legislativo e o Supremo.

O julgamento sobre as drogas e, agora, a discussão sobre descriminalização do aborto, são temas inflamáveis nessa relação entre os dois Poderes.

O próximo presidente do STF disse a Pacheco que quer se reunir com senadores para ouvir as demandas da Casa. As reuniões serão organizadas por bancada partidária.