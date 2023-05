Pacheco diz ver indicação de Galípolo ao BC com ‘bastante otimismo’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ao ser questionado sobre a indicação de Gabriel Galípolo para a Diretoria de Política Monetária do Banco Central, Rodrigo Pacheco derramou-se em elogios ao economista, que hoje é secretário-executivo do Ministério da Fazenda. O anúncio do nome foi feito por Fernando Haddad nesta segunda.

“[É] um excelente quadro da República, [que] tem um excelente diálogo com o Congresso Nacional. Vejo como alguém com predicados próprios para ocupar essa posição”, afirmou o presidente do Senado a jornalistas depois de participar de reunião na Fiesp nesta segunda-feira.

Uma vez que a indicação for oficializada pelo presidente Lula, Galípolo será sabatinado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e, se aprovado, terá de passar por votação no plenário da Casa.

“Vejo [a indicação] com bastante otimismo e é um nome que agrada certamente o Senado Federal”, completou Pacheco.