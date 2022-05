Pacheco diz que teve reunião com ministro da Defesa, mas militares negam

Tem provocado ruído na área militar do governo de Jair Bolsonaro nesta terça uma declaração de Rodrigo Pacheco sobre um encontro com o “ministro da Defesa” e com alguns comandantes militares para falar da estabilidade democrática durante o processo eleitoral.

Interlocutores de Paulo Sérgio dizem que o presidente do Senado não esteve com o atual ministro. Se teve reunião com algum chefe da Defesa, foi na gestão passada, de Walter Braga Netto. Como Pacheco não foi específico na fala, a turma tem desmentido o chefe do Senado para mostrar ao Planalto que não está envolvida nessas articulações políticas.

A ordem do ministro Paulo Sérgio, no ministério, é tocar os trabalhos da pasta sem misturar a gestão com os atritos políticos em curso. Para esses militares ouvidos pelo Radar, “as Forças Armadas estão plenamente comprometidas com as suas missões constitucionais”, sem precisar entrar num debate sobre se “vai ou não ter golpe”.

“A participação de representante das Forças Armadas na Comissão de Transparência Eleitoral ocorre a partir de pedido feito pelo próprio TSE. Na Comissão, o representante das Forças Armadas apresentou propostas técnicas com o objetivo de aperfeiçoar a transparência e a segurança do processo eleitoral”, diz uma fonte da caserna.