Pacheco diz que tentará reverter fundão de R$ 4,9 bilhões a campanhas

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco criticou duramente, nesta sexta, a destinação de quase 5 bilhões de reais para o fundo eleitoral. O Congresso deve votar nesta sexta o Orçamento de 2024 e o chefe do Legislativo disse que pretende propor aos congressistas que adotem um valor menor para o financiamento de campanhas.

“É um erro grave. Uma eleição municipal com valor de eleição nacional. Discordo totalmente desse valor proposto. Defendo o valor de 2020, de 2 bilhões de reais corrigidos pela inflação. Vou propor aos deputados essa saída na sessão”, disse Pacheco durante café com jornalistas na residência oficial do Senado.

Movimento puxado por deputados elevou a previsão de gastos com campanhas a 4,9 bilhões de reais, isso num cenário de poucos recursos para investimentos do poder Executivo. Na visão de Pacheco, a aprovação de valores tão altos terá o poder de ofuscar toda a agenda do Parlamento no ano, com reformas e outras matérias de interesse do país.