Pacheco diz que fará ‘ampla discussão’ sobre marco fiscal no Congresso

Rodrigo Pacheco recebeu Fernando Haddad nesta segunda para uma conversa sobre o novo marco fiscal que o governo irá propor ao Congresso para substituir o teto de gastos.

Há pouco, o chefe do Legislativo disse que o tema passará por uma “ampla discussão” no Parlamento e que é preciso garantir investimentos em áreas prioritárias, mas sem perder de vista a “sustentabilidade das contas públicas”.

“Recebi do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acompanhado do secretário-executivo do ministério, Gabriel Galípolo, e do senador Jaques Wagner, líder do governo no Senado, linhas gerais da proposta do novo marco fiscal para substituir o teto de gastos”, disse Pacheco.

“Temos de promover uma ampla discussão no Congresso, no sentido de assegurar os investimentos que precisam ser feitos, nas áreas da saúde, da educação, da segurança e da infraestrutura, além dos projetos sociais, mas sem deixar de lado a sustentabilidade das contas públicas”, seguiu Pacheco.