Pacheco diz a Haddad que país precisa de ‘plano de desenvolvimento’

No café de fim de ano com jornalistas, nesta sexta, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, relatou uma conversa que teve com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a necessidade de criação de um “plano de desenvolvimento” para o país.

O chefe do Legislativo disse que o Congresso fez seu papel e “limpou a pauta econômica do governo”, entregando todos os pedidos de Haddad — a votação final do projeto do mercado de carbono ficou para a reabertura dos trabalhos, em fevereiro –, mas que é preciso ir além.

“Falei com Fernando Haddad que é muito importante ter um plano para desenvolvimento do Brasil. É preciso não se atribuir essa questão do crescimento econômico só à adequação tributária, ao aumento de base de cálculo, taxação. Um projeto de desenvolvimento, projetos modernos, transição energética, programa de repatriação, programa de solução de passivos, de desburocratização… A gente aguarda proposta do Ministério da Fazenda em relação a isso”, disse o senador.

O chefe do Senado também fez um balanço das matérias aprovadas em 2023 na Casa — veja a lista.