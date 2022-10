Pacheco critica proposta de Bolsonaro de interferir no STF

Atualizado em 11 out 2022, 18h45 - Publicado em 11 out 2022, 18h15

Presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco também reprovou, nesta terça, a proposta de Jair Bolsonaro de ampliar o número de ministros do STF. A discussão ganhou corpo nos últimos dias depois de diferentes aliados do presidente defenderem a ampliação de cadeiras e mudanças na forma de organização do tribunal, uma clara interferência política em outro poder, o que é proibido pela Constituição.

“Me estranha muito neste momento, exatamente nesse momento, estar se discutindo um tema dessa natureza, a ampliação de estrutura do Poder Judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal. Me parece que isso é inclusive incoerente com a lógica dos que defendem uma redução da competência do Supremo”, disse Pacheco.

“Me parece um momento inadequado para essa discussão. As discussões relativas a toda e qualquer reforma do Judiciário devem ser feitas com muita prudência, muita responsabilidade, envolvendo inclusive o Poder Judiciário. E algo que afete a estrutura do Supremo Tribunal Federal, é de bom alvitre também que se ouça ministros atuais, ex-ministros do Supremo, para saber o que verdadeiramente é bom para o país”, completou.