Pacheco convoca reunião do Congresso para analisar intervenção no DF

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, convocou o Congresso Nacional para analisar o decreto de Lula de intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. O ato foi assinado por Lula neste domingo, depois da invasão e depredação das sedes do Congresso, Planalto e STF.

O decreto precisa ser analisado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado em regime de urgência. Cabe ao Congresso apenas autorizar o rejeitar a validade do decreto, que tem força de lei a partir da assinatura, sem a possibilidade de alteração do texto.

O decreto prevê a intervenção até 31 de janeiro de 2021, período em que a segurança público do Distrito Federal estará sob o comando do secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli. Ele terá o controle operacional de todos os órgãos distritais de segurança pública no período.