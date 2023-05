Pacheco continua esperando a agenda prioritária de Lula para o Congresso

Há quase cinco meses no comando do Planalto, Lula até hoje não definiu com seus ministros uma agenda prioritária de propostas a serem discutidas com o Congresso. Essa falta de planejamento tem preocupado o chefe do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira.

O governo petista resiste a colocar no papel uma agenda de projetos porque considera essa lógica de “definição de prioridades” um modelo de Jair Bolsonaro.

Sem definir rumos para a base aliada, no entanto, o presidente tem pagado o preço da falta de foco e de alinhamento dos partidos nas votações. Lula poderia estabelecer metas para o futuro, com discussões voltadas para os reais problemas do país. Em vez disso, meteu-se a fazer uma revisão do passado.

Usando a influência no STF, conseguiu fragilizar a Lei de Estatais. Agora, tenta driblar a Câmara e o Senado ao pedir novamente que o Supremo reverta a privatização da Eletrobras, um tema já superado pelo Legislativo. Recentemente, foi derrotado em plenário, com apoio dos próprios aliados, ao tentar desfigurar o marco do saneamento.

Enquanto Lula olha para o passado, o Congresso é obrigado a trabalhar com pautas próprias e sem conexão com a equipe de ministros do governo. Temas prioritários não andam e o que poderia ter apoio do Legislativo — já que muitos temas de interesse do governo já são objeto de projetos no Parlamento — fica em segundo plano. Cenário pior não há.