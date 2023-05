Pacheco confirma nesta quinta integrantes da CPMI do 8 de janeiro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, designará nesta quinta os membros que farão parte da CPMI do 8 de janeiro. Segundo o senador, a confirmação dos participantes ocorre só agora porque os líderes partidários chegaram ao número mínimo de deputados e senadores indicados para o colegiado na quarta-feira. As indicações estavam abertas desde 26 de abril.

A eleição para presidência e relatoria deve ocorrer na semana que vem. Essa, que é a última etapa para a Comissão iniciar os trabalhos, está prevista para a próxima terça-feira.

Desde a leitura do requerimento para iniciar o processo de instalação da CPMI, há um mês, parlamentares buscam acordo para definir qual casa indicará o relator e o presidente do colegiado. Ao que tudo indica, a relatoria ficará com um senador, enquanto um deputado será o presidente.