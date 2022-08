Pacheco cobra punição a agressores de senador e candidato em Alagoas

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, usou as redes sociais para cobrar a responsabilização dos agressores do candidato ao governo de Alagoas pelo União Brasil, Rodrigo Cunha, que afirma ter sido ofendido pelo secretário de Prevenção à Violência do estado, Kelman Viera, enquanto assistia a uma partida de futebol ao lado de seus filhos.

Ainda de acordo com Cunha, a situação gerou tumulto no estádio e, por isso, ele deixou o local antes do término da partida porque seus filhos ficaram assustados.

“Os agressores precisam ser responsabilizados. Reitero o meu repúdio à violência, em suas variadas formas, ainda mais neste período eleitoral, pois devemos prezar pelo entendimento, diálogo e pacificação”, disse Pacheco.

Cunha, que é senador licenciado, avalia denunciar a agressão à Polícia Legislativa do Senado.