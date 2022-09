Pacheco avalia pedido de entidades para devolver MP a Bolsonaro

A Fiesp entrou no movimento puxado por entidades da área científica para pressionar o Congresso a devolver a Medida Provisória 1136/2022 que retira a proibição do contingenciamento e estabelece limites para aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

Para a entidade paulista, o texto traz insegurança à capacidade de investimento em ciência, tecnologia e inovação no país e, por isso, deve ser devolvido pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao Planalto. Pacheco, segundo aliados, está analisando o tema para tomar uma decisão.

“O Brasil investe cerca de metade do que países desenvolvidos investem em pesquisa e desenvolvimento com relação ao PIB, quando deveríamos investir mais para compensar nossas defasagens e, assim, alcançá-los”, diz a Fiesp.

Segundo a MP, o limite das aplicações do FNDCT para 2022 será de 5,555 bilhões de reais e, nos anos seguintes, os limites serão escalonados e determinados por um percentual da receita estimada no Orçamento. Somente em 2027 as aplicações do fundo poderiam atingir 100% da receita prevista no ano.

O investimento em inovação e tecnologia deve ser uma prioridade, assim como é nas principais economias do mundo. A estabilidade nos recursos para apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico é uma das estratégias fundamentais para ampliar nossa competitividade.