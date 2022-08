Pablo Marçal vai lutar contra virada de mesa de Lula no Pros

Candidato ao Planalto pelo Pros, Pablo Marçal decidiu enfrentar o cacique da sigla, Eurípedes Júnior, que reassumiu o comando do partido nesta semana e foi logo caindo nos braços de Lula e do PT.

Sobre o anúncio de apoio ao petista, feito pela campanha de Lula ao lado de Eurípedes, o presidenciável do Pros diz que sua candidatura já foi registrada no TSE e está fora dos poderes de Eurípedes derrubar o resultado da convenção partidária.

A assessoria de Marçal sustenta que o prazo para as convenções partidárias termina em 5 de agosto. Logo, Eurípedes não teria prazo suficiente para convocar o partido a reverter a decisão de lançar a candidatura ao Planalto.

Mais cedo, a ala de Eurípedes no Pros divulgou nota anunciando apoio a Lula. O anúncio foi feito durante reunião com coordenadores de campanha da chapa Lula-Alckmin.

Participaram da conversa Eurípedes Junior, Felipe Espírito Santo, presidente da Fundação da Ordem Social, e Bruno Pena, advogado do Pros. Eles estiveram com Aloizio Mercadante, coordenador do programa de governo da chapa Lula-Alckmin, e Geraldo Alckmin, candidato a vice-presidente do movimento Vamos Juntos Pelo Brasil (PT, PSB, PCdoB, PV, REDE, PSOL e Solidariedade).

O encontro ocorreu na sede da Fundação Perseu Abramo, em São Paulo, nessa quarta-feira, 3 de agosto.