Pablo Marçal diz o que falta para candidatura dele deslanchar em SP

Pablo Marçal ficou em terceiro lugar na última pesquisa eleitoral para o pleito municipal em São Paulo. Em levantamento do Atlas Intel encomendado pela CNN e divulgado nesta quarta, o pré-candidato do PRTB aparece em terceiro lugar com 12,6% das intenções de voto. Guilherme Boulos lidera com 35,7% e Ricardo Nunes tem 23,4%.

Em maio, levantamento do mesmo instituto mostrava Marçal com 10,4% das intenções de voto dos paulistanos.

“Nossa pré-candidatura cresceu 25% em poucos dias. Agora, temos 12,6% nas intenções de voto segundo a nova pesquisa. E olha que metade dos eleitores paulistanos ainda nem sabe que estou em pré-campanha. Imagine quando descobrirem”, diz Marçal.

A pesquisa Atlas Intel divulgada nesta quarta-feira, sob o registro SP-00609/2024 no TSE, entrevistou 2.200 eleitores entre os dias 10 e 11 de junho, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de dois pontos percentuais.