Osmar Terra reaparece no Sul falando sobre… Agricultura – Ufa!

Símbolo do negacionismo no governo de Jair Bolsonaro durante o primeiro estágio da pandemia no país, o ex-ministro Osmar Terra andava sumido, preparando sua base de campanha no interior do Rio Grande do Sul.

Nesta quarta, Terra reapareceu ao lado da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Para alívio da ala bolsonarista menos radical, o deputado fala de questões relacionadas ao agronegócio num vídeo com a participação de Cristina.

“Com a Ministra Tereza Cristina, visitando a Região Noroeste do RS. Ela veio ver a estiagem que aflige milhares de agricultores. Veio com toda sua equipe técnica, para ajudar, a pedido do presidente ⁦Jair Bolsonaro. Devemos a atual prosperidade do Agro ao seu trabalho”, disse Terra.

Não há, nas falas de Terra, previsão sobre pandemia ou consideração sobre vacinas — Ufa!