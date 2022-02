Os três marqueteiros de João Doria

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

João Doria contratou três marqueteiros. Guillermo Raffo pilota o trio com Chico Mendez e Eduardo Fischer. O tucano sofre com ataques dentro do próprio partido, mas não pretende ficar calado.

O trio de marqueteiros, segundo aliados do tucano, já trabalha em estratégias para posicionar Doria na corrida presidencial com uma pauta mais propositiva, que ofusque o festival de intrigas partidárias.