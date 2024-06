Os resultados do Celular Seguro após seis meses de programa

Em seis meses, mais de 2 milhões de brasileiros se cadastraram no programa Celular Seguro, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Nesse período, 57.790 pessoas já emitiram um alerta após roubo, furto ou perda do aparelho.

“Estamos trabalhando para tornar o Celular Seguro cada vez mais abrangente, seguro e de fácil utilização. O roubo e o furto de celulares, atualmente, são endêmicos no Brasil, trazendo muitos prejuízos à população. Como a vida das pessoas está no telefone móvel, combater esses crimes é uma das prioridades do Ministério”, diz o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Manoel Carlos de Almeida Neto.