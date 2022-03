Os recados do PSB ao PT na filiação de Alckmin

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Marcada para ocorrer nesta quarta, em Brasília, a filiação de Geraldo Alckmin ao PSB terá mensagens claras ao PT do que os socialistas esperam da chapa que será formada pelo ex-governador de São Paulo com Lula.

Carlos Siqueira, o presidente nacional da sigla, deve discursar dizendo que a “frente ampla” que nasce com a filiação de Alckmin e a provável chapa com Lula não pode ser só para ganhar eleição. É para ter projeto de país e o PSB, segundo Siqueira, tem propostas concretas a apresentar ao petismo para que a campanha de Lula defenda na campanha.

Alckmin chega ao PSB com alguns poucos amigos e deve passar algumas semanas sem muito o que fazer na sigla. O partido fará seu encontro nacional no fim de abril para aprovar a nova cúpula e só então Alckmin poderá ter um espaço na nova legenda. O ex-tucano, acolhido por ser um bom candidato a vice, ainda terá que remar bastante para conquistar corações no PSB.