Os recados de Lula sobre Arthur Lira aos líderes da Câmara

Durante as quase três horas de reunião com líderes da Câmara no Palácio do Planalto nesta segunda-feira, Lula aproveitou para dar recados sobre Arthur Lira (PP-AL). “Não tenho nenhum problema com ele. Temos uma ótima relação”, afirmou o petista aos deputados.

Na presença de Antonio Brito (PSD-BA) e Elmar Nascimento (União Brasil-BA), dois pré-candidatos à sucessão do alagoano, Lula aproveitou para dizer: “Não tenho candidato a presidente da Câmara. Meu candidato será aquele que os deputados escolherem.”

Lula relembrou quando, em seu primeiro mandato, em 2005, declarou apoio a Luiz Eduardo Greenhalgh (PT-SP), que terminou derrotado por Severino Cavalcanti (PP-PE). “Aprendi, com a minha experiência, que não devo me meter em eleição de Mesa da Câmara”, afirmou.