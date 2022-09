Os recados de Gilmar Mendes ao bolsonarismo radical que mira o STF

Decano do STF, o ministro Gilmar Mendes deu uma entrevista ao Correio Braziliense em que analisou o avanço de radicais contra a democracia dentro e fora do Brasil.

Para Mendes, o sistema democrático é testado em diferentes locais do mundo, como o ato registrado nos Estados Unidos na invasão do Capitólio por apoiadores de Donald Trump.

“Estamos vivendo um momento singular na democracia tal qual a conhecemos”, disse o ministro, ao analisar a ascensão de forças políticas intolerantes ao Estado Democrático de Direito.

Aos bolsonaristas que adoram pregar contra o STF e as leis, que defendem um golpe por Jair Bolsonaro, caso seja derrotado por Lula, o ministro deu um recado direto: “A democracia constitucional envolve limites. As pessoas vão, votam, delegam poderes às autoridades. Mas essas também estão condicionadas pelo sistema jurídico constitucional. As instituições não são um decalque da vontade do presidente da República”, disse o decano do Supremo.

Gilmar disse que os ataques de apoiadores do presidente ao STF, sob a acusação de não deixar Bolsonaro governar, vêm de uma minoria barulhenta, mas articulada. “Vêm de membros sectários do presidente. Talvez até seja um erro de avaliação fruto dessa massiva propaganda de que o Supremo atrapalha, ameaça a democracia, não deixa o presidente governar”, disse.