Os recados de Fachin a Bolsonaro e a Lula na posse do TSE

Em seu discurso de posse no comando do TSE, Edson Fachin mandou recado claro a Jair Bolsonaro e aos chefes dos demais poderes da República.

“Aos líderes e às instituições, portanto, toca repelir a cegueira moral e incentivar a elevação do espírito cívico e as condutas de boa-fé que abrem portas ao necessário comportamento respeitoso e dialógico”, disse Fachin.

“Paz e segurança nas eleições em 2022, eis o que almejamos”, segue Fachin. “Quem é da paz diz não à violência de gênero e de todas as suas formas, não à misoginia, não à homofobia, e clama: sim à dignidade, à liberdade, aos direitos fundamentais, aos deveres essenciais de cada pessoa, da família e da própria sociedade constitucional: livre, justa e solidária”, seguiu o ministro.

No dia em que Lula voltou a defender a regulação da imprensa livre, caso seja eleito presidente, o chefe do TSE também defendeu o trabalho do jornalismo profissional. “Quem almeja a paz, portanto, também reconhece o papel da imprensa livre e efetivamente respeitada em todas as suas prerrogativas, na garantia do pluralismo democrático”, disse Fachin.