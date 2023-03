Os recados de Alckmin a Campos Neto sobre os juros

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, discursou nesta segunda-feira em seminário do BNDES. Em sua fala, ele deixou um recado ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, às vésperas da aguardada reunião do Comitê de Política Monetária.

“Não há nada que justifique ter 8% de juros reais acima da inflação, quando não há demanda explodindo e, de outro lado, quando o mundo inteiro tem praticamente juros negativos”, disse Alckmin. “Mas nós acreditamos no bom senso, que a gente vai, com uma nova ancoragem fiscal, superar essa dificuldade”, acrescentou.

A reunião do Copom, marcada para terça e quarta-feira, define a taxa de juros em meio à quebra de bancos no exterior; a expectativa da nova âncora fiscal, apresentada a Lula na sexta-feira pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quem leva nesta semana o assunto ao Congresso e; o alerta para a inflação, acumulada em 5,6% nos últimos 12 meses, e que deve ser impactada pela reoneração da gasolina.

Alckmin defendeu a política do governo em relação aos combustíveis. Segundo ele, zerar os tributos, iniciativa do governo de Jair Bolsonaro no fim do mandato, seria “confortável” e “populista”.

“O governo agiu de maneira correta. Não vou cobrar o tributo do diesel porque afeta todo o transporte, inflação. Não vou cobrar do gás de cozinha, pela questão social e, não vou cobrar do etanol que é uma energia limpa, verde, renovável. Vou cobrar da gasolina porque eu não posso abrir mão de 30 bilhões de arrecadação”, afirmou.

O vice-presidente ainda classificou a proposta da Fazenda para o arcabouço fiscal como “uma medida inteligente”, apoiou o fortalecimento do comércio no Mercosul e com países do Caribe, e enalteceu a desburocratização na venda de frango para o Reino Unido e a Europa, que passou a ser digitalizada em março.