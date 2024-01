Os próximos passos de Flávio Dino antes de tomar posse no STF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Logo após o presidente Lula confirmar Ricardo Lewandowski como seu substituto no comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino se manifestou pelas redes sociais dizendo estar feliz em ser sucedido por um professor pelo qual tem “estima e admiração” e desejou sorte e sucesso ao novo ministro.

Dino vai comandar a pasta durante os 20 dias de transição e disse que ele e sua equipe ajudarão “ao máximo a aqueles que vierem a ser escolhidos para continuar com as tarefas que hoje conduzimos”.

Eleito senador em 2022, mas licenciado do mandato, ele vai retornar ao Senado no dia 1º de fevereiro, data da posse de Lewandowski no MJSP.

Dino informou que permanecerá como parlamentar até o dia 21 de fevereiro, quando renunciará para tomar posse no STF no dia seguinte.