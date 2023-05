Os próximos passos da CPI do MST nesta semana

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A CPI do MST inicia nesta segunda os trabalhos da semana como uma visita ao Pontal de Paranapanema, onde uma operação da Polícia Civil prendeu José Rainha, da Frente Nacional de Lutas, em março. Os militantes invadiram oito fazendas no interior paulista e são suspeitos de extorquir os proprietários.

Com forte esquema de segurança, a diligência deve ter a presença do presidente da Comissão, Tenente-Coronel Zucco (Republicanos-RS), do relator Ricardo Salles (PL-SP), e de Nilto Tatto (PT-SP), que lidera o bloco governista da CPI, entre outros deputados.

Na semana passada, os parlamentares aprovaram o convite ao secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, para falar sobre as investigações acerca das ocupações no local da primeira ida à campo do colegiado. Requerimentos para novos convites serão votados na terça-feira.