Os próximos passos da aliança entre Paes e o PDT no Rio

Eduardo Paes (PSD) e o cacique nacional do PDT Carlos Lupi bateram o martelo para a formação de uma aliança eleitoral para a disputa ao governo do estado do Rio.

O acordo foi selado nesta quarta em uma reunião que também estiveram presentes Rodrigo Neves, o pré-candidato pedetista ao Palácio Guanabara, e Felipe Santa Cruz, o concorrente ao cargo do grupo do prefeito do Rio, que atualmente também é presidente estadual do PSD de Gilberto Kassab.

Ficou acertado que os dois partidos estarão na mesma chapa, mas não ficou definido quem será vice de quem. A decisão será tomada mais adiante. Também ficou acordado que a aliança local não melindra os acordos nacionais, dado que os dois partidos terão seus candidatos próprios à presidente. No caso do PDT, Ciro Gomes, e no do PSD, Rodrigo Pacheco.

Lupi disse ao Radar que a fase agora é de costuras políticas e alianças. Um aliado de Eduardo Paes contou que a ideia é ampliar a base de apoio. O grupo vai agora tentar convencer alguns caciques políticos a embarcarem no projeto– ou desembarcarem do projeto de reeleição do governador Cláudio Castro (PL).

É o caso, por exemplo, do União Brasil. Paes tem boa relação com ACM Neto e tentará costurar uma conversa com o mandachuva do futuro partido no Rio, o prefeito de Belford Roxo Waguinho, fenômeno de votos na última eleição. Também estão na lista para serem procurados os integrantes do PSDB e do Avante no estado.

Há o entendimento, disse esse aliado, de que Castro não conseguirá manter sua base de mais de uma dezena de partidos fiel até a eleição. A chapa que se forma abre novas possibilidades de atração de legendas interessadas na disputa a uma vaga ao Senado, que na aliança de Castro já está definida que será de Romário, que é do mesmo partido do governador. Conforme o Radar mostrou, a disputa pelo Senado no Rio tem um congestionamento de caciques. Sobram interessados para poucas chapas.