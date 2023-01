Os principais temas da reunião entre Lula e o chanceler da Alemanha

O presidente Lula recebe logo mais no Palácio do Planalto, às 15h30, o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, na sua visita oficial ao Brasil. Na pauta da reunião bilateral entre os dois, estão temas a revitalização da parceria estratégica entre os países como segurança, transição energética, mudança do clima, reindustrialização, agricultura sustentável, combate à pobreza, saúde e educação, de acordo com o Itamaraty.

Os mandatários, que se reuniram em novembro de 2021 logo após a eleição de Scholz para suceder Angela Merkel, também deverão sobre o conflito entre a Ucrânia e Rússia e “suas consequências globais, em termos de paz e segurança, segurança alimentar e energética”. Ele abordarão ainda as perspectivas de conclusão do acordo entre o Mercosul e a União Europeia.

Na questão ambiental e climática, Lula e o chanceler alemão tratarão da cooperação bilateral no âmbito do Fundo Amazônia. O Ministério da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento deve empenhar 31 milhões de euros em projetos de conservação da floresta e controle de desmatamento, além de financiar 13,1 milhões de euros para reflorestamento e proteção por pequenos produtores.

Após o encontro bilateral, os dois participam de uma reunião com delegações empresariais do Brasil e da Alemanha e farão uma declaração à imprensa, marcada para as 18h30. Uma hora depois, o brasileiro promove um jantar em homenagem ao alemão, no Palácio Itamaraty.

A visita do primeiro-ministro, chefe do governo do país europeu, ocorre menos de um mês após a participação do presidente da Alemanha, Franz-Walter Steinmeyer, na posse de Lula. De acordo com o governo brasileiro, mais de mil empresas alemãs atuam no Brasil. No ano passado, a corrente de comércio bilateral superou 19 bilhões de dólares, com exportações brasileiras de 6,3 bilhões de dólares, importações de 12,8 bilhões de dólares e superávit alemão de 6,5 bilhões de dólares.

