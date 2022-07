Os destinos preferenciais dos ministros de Bolsonaro na campanha

O presidente Jair Bolsonaro tem achado que os ministros do seu governo estão viajando demais para o exterior e de menos pelo Brasil, como mostrou o Radar na semana passada.

Com esse diagnóstico, a ordem na campanha do presidente é que os seus auxiliares viajem pelo menos uma vez por semana para divulgar os feitos do governo em pelo menos um dos quatro maiores colégios eleitorais do país: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia.

Não é por acaso. Os quatro estados reúnem cerca de 70 milhões de votantes, quase metade do eleitorado do país.