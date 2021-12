Os principais destinos dos brasileiros para as festas de final de ano

O avanço da vacinação no Brasil e no mundo permitiu a retomada do turismo em diversas cidades.

Segundo pesquisa da agência de viagens on-line ViajaNet, o destino mais buscado pelos brasileiros nas festas deste final de ano é a cidade de São Paulo, com 8,9% das passagens compradas para o período. O Rio de Janeiro (com 6,2% das passagens) e o Recife (6,1%) completam o top 3 dos destinos domésticos mais buscados.

Na sequência vêm as seguintes cidades: Salvador (5,8%), Fortaleza (5,2%), Florianópolis (5,2%), Congonhas (4,9%), Brasília (4,2%), Porto Alegre (3,4%) e Curitiba (2,9%).

Entre os destinos internacionais mais procurados, o principal foi Santiago, no Chile, com 13,4% das passagens compradas pelos brasileiros para o exterior no período. Na sequência vem Lisboa, em Portugal, com 10% das compras.

Buenos Aires (7,0%), Cancún (6,4%), Miami (4,2%), Nova Iorque (3,6%) e Istambul (3,3%) completam a lista que tem ainda como destino o aeroporto de Buenos Aires no bairro de Palermo (2,9%), Madri (2,6%) e Nova York via aeroporto de Nova Jersey (2,5%).