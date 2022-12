Os primeiros países que Lula visitará depois da posse

Mauro Vieira, nome escolhido por Lula para comandar o Itamaraty no próximo governo, fez nesta quarta-feira a sua primeira declaração pública depois de ter sido indicado pelo petista. Ele disse que a primeira viagem internacional de Lula depois da posse será para a Argentina, para um encontro bilateral e uma reunião da CELAC, a Comunidade dos Estados Latino-americanos e Caribenhos, no início do ano que vem.

Além disso, nos três primeiros meses de seu mandato, Lula fará visitas oficiais aos Estados Unidos e a China, disse Vieira. O petista pediu ao futuro chanceler para levar o país de “volta à cena internacional” e para “reconstruir pontes” com parceiros estratégicos. Ele indicou a retomada de acordos de cooperação com países da África e o estreitamento de laços com a União Europeia. Lula orientou ainda pela volta da participação ativa do Brasil em fóruns regionais, como a Unasul e a própria CELAC.

“O presidente me orientou que eu traga o Brasil de volta à cena internacional. Ele disse que o Brasil esteve ausente e que a política que deveria ser implementada seria a de reconstruir pontes, em primeiro lugar, com nossos vizinhos sul-americanos, em seguida é a América Latina em geral, e também que retomasse todos os programas de cooperação com a África. Queremos voltar a ter relações intensas com a África, com solidariedade e cooperação. O presidente Lula também me orientou a desenvolver, reaproximar e reconstruir as nossas pontes com os EUA, China e União Europeia. Queremos ter uma relação intensa, produtiva e equilibrada. Uma relação soberana, para desenvolvermos, dentro do interesse nacional, todas as possibilidades de cooperação e troca nesse sentido com todos esses países”, disse Vieira.