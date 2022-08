Os preparativos de Bolsonaro para a ‘guerra’ no JN

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Jair Bolsonaro vai passar por um treinamento, na segunda, no Rio, para a entrevista de 40 minutos que dará ao JN.

“O presidente está se preparando para uma guerra”, diz um aliado.

Se for questionado sobre o risco de golpe, por exemplo, Bolsonaro dirá que o assunto é uma fantasia. Já se o tema for rachadinha, ele dirá que está lá para falar de realizações do governo.

Os aliados imploram para que ele não ataque as urnas ou ministros do STF.

Em tempo, há um grupo de aliados que ainda tenta convencer o presidente a cancelar a participação na entrevista na última hora. O comando da campanha nega que Bolsonaro vá abandonar o roteiro, mas o presidente, como se sabe, é imprevisível.