Os preparativos de Barroso para a posse que terá mil convidados no STF

Marcada para o fim de setembro, a posse de Roberto Barroso na presidência do STF deve contar com 1.000 convidados, entre celebridades, figuras do meio político e jurídico do país.

O ministro vem conversando com presidentes de tribunais e de associações de juízes para mapear os problemas no Judiciário.

Nesta semana, por exemplo, conversou longamente com o presidente do TJSP, Ricardo Anape. Um dos focos da gestão de Barroso será enfrentar os processos de execução fiscal, maior gargalo da Justiça brasileira.

Barroso está reunindo ideias para propor soluções.

Na área de gestão da Corte, o ministro vai manter na cúpula de segurança do tribunal o ex-militar Marcelo Schettini, que está no cargo desde a gestão de Luiz Fux.