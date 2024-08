Os prefeitos de capitais que ficaram mais ricos e “pobres” em quatro anos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Nicholas Shores. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

As eleições municipais deste ano terão 20 prefeitos de capitais concorrendo à reeleição. Destes, 17 haviam apresentado seus pedidos de registros de candidatura até a manhã desta terça-feira, com as respectivas declarações de bens [veja a lista completa abaixo]. O prazo acaba nesta quinta.

Na comparação com os patrimônios declarados em 2020, nove deles tiveram aumento (de 0,1% a 1011%), um não tinha bens a declarar no último pleito e outros sete registraram reduções (de 3,5% a 61,2%). O Radar não corrigiu os valores de quatro anos atrás pela inflação.

O prefeito de capital que teve o maior salto nos bens contabilizados foi o do Recife, João Campos. Há quatro anos, ele disse ter 242.769,90 reais. O deste ano é mais de 11 vezes maior: 2.697.388,78 reais.

Em nota, a campanha dele explicou que o crescimento patrimonial resultou de uma indenização por seguro em razão do falecimento do seu pai, o ex-governador Eduardo Campos, em 2014.

Já o que teve a maior queda, percentualmente, foi Eduardo Paes, que declarou 185.668,74 reais em bens neste ano, 61,2% a menos que os 478.358,42 reais das eleições passadas. O Radar procurou o prefeito do Rio de Janeiro, mas não obteve resposta até o momento.

Dentre os que declararam o valor total do seu patrimônio neste ano, o mais rico é o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, que foi eleito vice em 2020, com 15,9 milhões de reais em bens, seguido de Ricardo Nunes, de São Paulo, com 4,8 milhões de reais, e João Campos.

Na outra ponta, aparecem Eduardo Paes, Edmilson Rodrigues, de Belém, com quase 208.000 reais (que incluem dois Fuscas 1968 e 1972), e Arthur Henrique, de Boa Vista, que em 2020 informou não ter bens a declarar e, quatro anos depois, registrou um patrimônio de aproximadamente 318.000 reais.

Os seis prefeitos de capitais que estão no segundo mandato e não poderão disputar uma nova eleição para o mesmo cargo são Álvaro Dias (Natal), Cinthia Ribeiro (Palmas), Edvaldo Nogueira (Aracaju), Emanuel Pinheiro (Cuiabá) e Hildon Chaves (Porto Velho) e Rafael Greca (Curitiba).

Veja a seguir o valor dos patrimônios declarados pelos seguintes prefeitos:

João Campos (PSB) – Recife – Aumentou 1011,1% (de 242.769,80 para 2.697.388,78 reais)

(PSB) – Recife – (de 242.769,80 para 2.697.388,78 reais) Dr. Pessoa (PRD) – Teresina – Aumentou 276,9% (de 390.939,14 para 1.473.542,88 reais)

(PRD) – Teresina – (de 390.939,14 para 1.473.542,88 reais) Sebastião Melo (MDB) – Porto Alegre – Aumentou 66% (de 458.067,87 para 760.557,72 reais)



(MDB) – Porto Alegre – (de 458.067,87 para 760.557,72 reais) David Almeida (Avante) – Manaus – Aumentou 49% (de 857.529,00 para 1.277.906,77 reais)



(Avante) – Manaus – (de 857.529,00 para 1.277.906,77 reais) Edmilson Rodrigues (PSOL) – Belém – Aumentou 14,1% (de 182.305,80 para 207.960,80 reais)



(PSOL) – Belém – (de 182.305,80 para 207.960,80 reais) Cícero Lucena (PP) – João Pessoa – Aumentou 5% (de 1.867.828,46 para 1.960.723,73 reais)



(PP) – João Pessoa – (de 1.867.828,46 para 1.960.723,73 reais) Eduardo Braide (PSD) – São Luís – Aumentou 3,3% (de 1.067.620,62 para 1.102.648,96 reais)



(PSD) – São Luís – (de 1.067.620,62 para 1.102.648,96 reais) Fuad Noman * (PSD) – Belo Horizonte – Aumentou 1,5% (de 15.691.848,94 para 15.929.716,49 reais)



* (PSD) – Belo Horizonte – (de 15.691.848,94 para 15.929.716,49 reais) Ricardo Nunes * (MDB) – São Paulo – Aumentou 0,1% (de 4.836.716,54 para 4.843.350,91 reais)

* (MDB) – São Paulo – (de 4.836.716,54 para 4.843.350,91 reais) Arthur Henrique (MDB) – Boa Vista – Patrimônio de 318.616,59 reais em 2024 e “sem bens a declarar” em 2020

(MDB) – Boa Vista – Patrimônio de 318.616,59 reais em 2024 e “sem bens a declarar” em 2020 Bruno Reis (União Brasil) – Salvador – Reduziu 3,5% (de 931.514,59 para 898.557,37 reais)

(União Brasil) – Salvador – (de 931.514,59 para 898.557,37 reais) Adriane Lopes * (PP) – Campo Grande – Reduziu 12,6% (de 463.000,00 para 404.736,24 reais)

* (PP) – Campo Grande – (de 463.000,00 para 404.736,24 reais) Tião Bocalom (PL) – Rio Branco – Reduziu 14,9% (de 1.240.000,00 para 1.055.000,00 reais)

(PL) – Rio Branco – (de 1.240.000,00 para 1.055.000,00 reais) José Sarto (PDT) – Fortaleza – Reduziu 29,9% (de 1.576.407,67 para 1.105.519,31 reais)

(PDT) – Fortaleza – (de 1.576.407,67 para 1.105.519,31 reais) Topazio * (PSD) – Florianópolis – Reduziu 44,2% (de 3.604.931,00 para 2.010.267,17 reais)

* (PSD) – Florianópolis – (de 3.604.931,00 para 2.010.267,17 reais) Dr. Furlan (MDB) – Macapá – Reduziu 45,2% 2.305.027,62 1.262.464,77 -1.042.562,85 –

(MDB) – Macapá – 2.305.027,62 1.262.464,77 -1.042.562,85 – Eduardo Paes (PSD) – Rio de Janeiro – Reduziu 61,2% (de 478.358,42 para 185.668,74 reais)

Apenas três dos 20 candidatos à reeleição ainda não registraram suas candidaturas:

Lorenzo Pazolini (Republicanos) – Vitória – declarou patrimônio de 1.074.870,50 reais em 2020

(Republicanos) – Vitória – declarou patrimônio de 1.074.870,50 reais em 2020 Rogério Cruz * (Solidariedade) – Goiânia – declarou patrimônio de 81,39 reais em 2020

* (Solidariedade) – Goiânia – declarou patrimônio de 81,39 reais em 2020 João Henrique Caldas (PL) – Maceió – declarou patrimônio de 1.973.391,98 reais em 2020

*Foram eleitos como vice-prefeitos em 2020